Дизайн интерьера

Выбор мебели
Выбор мебели очень многогранен, однако её исполнение необходимо подбирать соотносясь с требованиями оформления. Кроме того не стоит забывать главного предназначения – функциональности, особенно это касается мебельного гарнитура, который должен создавать ощущение комфорта, призывать отдохнуть гостей. Отлично смотрятся натуральные материалы, отсутствие острых углов подчеркнет лаконичность, асимметрия создаст черты индивидуальности, приглушенность цветовой отделки обеспечит умиротворение, а яркие светлые тона и тонкие воздушные линии расскажут об изысканности владельца.
Корпусная мебель расскажет о величие, о стремление вверх, вертикальная доминанта максимально выразит идею модерна, особенно в сочетании с причудливыми формами. Общее количество предметов обстановки варьируется в зависимости от выбранного проект-дизайна, от функционального предназначения конкретной комнаты, от общего объема пространства, которое должно оставаться свободным. Большое значение имеют драпировка, покрытие текстильными элементами.
Освещение в дизайне интерьеров.
В большинстве случаев освещение играет ключевую роль, поэтому ему уделяется особое внимание. Расположение осветительных приборов, материалы люстр, сила света – вот главный атрибуты воссоздания нужного образа. Внушительных размеров хрустальная люстра отлично впишется в классицизм и неоклассику, изящные, витиеватые элементы подчеркнут современность и минимализм. Часто используются дополнительные украшения, золотые напыления, витражные разноцветные стекла, торшеры, вензеля.