Дизайн интерьера гостиной Гостиная в дизайне интерьера представляет собой сердце всей композиции. Здесь можно использовать единый стиль, либо же объединить несколько направлений в эклектику. Важное значение имеют площадь рабочего пространства. Для небольших помещений, как правило делается упор на современное оформление, мебель в светлых тонах, глянцевые поверхности, минимум декора, зеркала, прозрачные шторы. Гостиная больших размеров отлично подойдет для реализации варианта модерн, классицизм, где можно подчеркнуть окна, пол, высокие потолки. Оформление классикой. Стены отлично будут смотреться при использовании обоев с растительным орнаментом, подойдет сочетание драпировки со штукатуркой, с деревянными вставками. По периметру комнаты стоит расставить в шахматном порядке бра и картины в массивных рамах с позолотой. Центральное место должен занимать диван и кресла, образуя собственную композицию. Дизайн интерьера спальни. Спальня во всем доме является особенным местом, поэтому она важная часть общей композиции. Именно здесь должны проявляться сокровенные чувства заказчика, создавая атмосферу комфорта, расслабления, максимально полно раскрывая выбранный образ. Вариантов отделки спальни множество. Кто-то любит современную простоту с минимум деталей, кто-то пышность или изящество классики с использованием роскошной обивки и тяжелыми шторами.

Выбор мебели

Выбор мебели очень многогранен, однако её исполнение необходимо подбирать соотносясь с требованиями оформления. Кроме того не стоит забывать главного предназначения – функциональности, особенно это касается мебельного гарнитура, который должен создавать ощущение комфорта, призывать отдохнуть гостей. Отлично смотрятся натуральные материалы, отсутствие острых углов подчеркнет лаконичность, асимметрия создаст черты индивидуальности, приглушенность цветовой отделки обеспечит умиротворение, а яркие светлые тона и тонкие воздушные линии расскажут об изысканности владельца.

Освещение в дизайне интерьеров.

Корпусная мебель расскажет о величие, о стремление вверх, вертикальная доминанта максимально выразит идею модерна, особенно в сочетании с причудливыми формами. Общее количество предметов обстановки варьируется в зависимости от выбранного проект-дизайна, от функционального предназначения конкретной комнаты, от общего объема пространства, которое должно оставаться свободным. Большое значение имеют драпировка, покрытие текстильными элементами.В большинстве случаев освещение играет ключевую роль, поэтому ему уделяется особое внимание. Расположение осветительных приборов, материалы люстр, сила света – вот главный атрибуты воссоздания нужного образа. Внушительных размеров хрустальная люстра отлично впишется в классицизм и неоклассику, изящные, витиеватые элементы подчеркнут современность и минимализм. Часто используются дополнительные украшения, золотые напыления, витражные разноцветные стекла, торшеры, вензеля.