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FLAT STUDIO
интерьер и проектирование
+7(928)169-96-66
email: flat555studio@gmail.ru
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Дизайн детской комнаты мальчика
Детская комната мальчика
  • Интерьер не только красивый, но и способствующий гармоничному развитию ребёнка.
Оформление обеденной группы в квартире
Обеденная группа в квартире
  • Современный стиль.
  • На первом месте в кухонном интерьере - функциональность и практичность.
Дизайн интерьера гостиной в бежево коричневых тоннах
Гостиная в бежево коричневых тоннах
  • Диванные подушки помогут создать необходимую атмосферу комфорта и уюта.
  • Выделить мягкую зону позволяют ковры или гобеленовые паласы.
Дизайн-проект спальни в квартире
Спальня в квартире
  • Оттенки серого и коричневого очень приятны для глаз человека.
  • Акцент на кровати с изголовьем до потолка визуально вытягивает пространство.
Совмещение кухни и гостиной в дизайне.
Кухня гостиная.
  • Акцент на перегородке между столовой зоной и гостиной.
  • Потолок и освещение добавляют особую элегантность комнате.
Совмещение кухни и гостиной в дизайне
Кухня гостиная.
  • Объединённые в одно пространство, идеальное решение для квартиры.
  • Природные оттенки и современная мебель залог идеального интерьера.
Кухонная группа в дизайне интерьера
Кухонная группа
  • Прямые линии, гармонично подобранные цвета, идеальное освещение для приготовление пищи
  • Обеденная зона с идеально удобными стульями

Дизайн интерьера

Цена - от 950 руб. за кв.метр.
Стили - классицизм, неоклассика, барокко, хай-тек и др.
Стили:
Классицизм
Неоклассика
Арт-деко
Минимализм
Хай-тек
Эклектика
Фьюжн
Модерн
Барокко
Прованс
Art Director - Лунева Анастасия!
Знает, как выбрать правильную квартиру
Поможет Вам разобраться в своих желаниях
Экономит Ваши деньги
Знает, как спрятать инженерные решения
Сделает Вашу недвижимость дороже
Дизайнер в Ростове-на-Дону Лунева Анастасия
Схема работы студии-дизайна "FLAT"
  • Я начинаю свою работу с выстраивания гармоничного пространства: планировка продумывается в мельчайших деталях и согласовывается с вами. Красота появляется только после того, как из предлагаемого пространства выжали максимум функционала.
  • Фотореалистичные изображение Ваших помещений ( со всеми материалами и покрытиями, включая текстиль и мебель).Благодаря высококачественной 3D-визуализации вы увидите свой будущий интерьер во всех деталях задолго до начала ремонта. В итоге вы получите абсолютно уникальный интерьер, созданный с учетом всех ваших потребностей.
  • ВСЕ чертежи по проекту ( обмерный план, план демонтажа, план электрики и светильников, план полов, подробная схема гипсокартонных конструкций)
  • Помощь в выборе отделочных материалов и текстиля в течение полугода ( расскажу про современные тенденции дизайна, рынок отделочных материалов, про плюсы и минусы каждого, съезжу с Вами в магазин, интерьерный салон, мебельный центр и помогу сориентироваться на месте).
  • Авторский надзор ( проконтролирую рабочих в ходе ремонта, проверю соответствие выполненной работы с дизайн-проектом, проконсультирую их и объясню все детали).
  • Он-лайн и офлайн помощь в режиме реального времени в течение 2-х лет.
  • Стоимость услуг - от 950 р.м2. Выезд и замер бесплатны.
  • Оплата проектных работ производится в 3 этапа
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Примеры стилевого решения.

Все картинки кликабельны
Дизайн интерьера гостиной
Гостиная
Постельные тона с акцентами на мебель
Освещение делит зоны комнаты.
Современный классический стиль в дизайне интерьера
Современная классика
Английская краска на стенах
Сложный бежевый цвет, легкие линии.
Гостиная с применением натуральных материалов
Гостиная
С применением натуральных материалов.
Акцент на освещении.
Дизайн объединенных гостиной и столовой
Гостиная-столовая
Совмещенное пространство
Под стиль и привычки хозяев.
Яркое офомрление спальной комнаты
Спальня
Для любителей активного образа жизни
Внесение красок и оптимизма.
Офомрление спальной комнаты
Спальня
Гармоничный вариант.
Задает главный тон настроения комнаты.
Гостиница
Низкие потолки в проект-дизайне
Низкие потолки.
Вертикальные полосы.
Продуманные межкомнатные двери.
Правила сочетание белой мебели в дизайне интерьера
Правила сочетание белой мебели
Универсальность цвета
Большой выбор мебели и материалов.
Объединение в дизайне интерьера гостевой спальни и кабинета
Гостевая спальня и кабинет
Место для хранения документов.
Имеет строгий мужской облик.
Кухня
Дизайн-проект кухни в серых тонах
Серая кухня
Дизайн для стильного интерьера.
Освещение светодиодными лампами.
Дизайн обеденной зоны
Обеденная зона
Дымчатые тона
Порядок без ежедневных уборках
Использование серого цвета в дизайне интерьера
Многогранность серого
Доминирующий акцентв оформлении.
Преимущества в сложном образе.
Детская
Дизайн-проект классической спальни
Белая классическая спальня
Законченная композиция.
Выверенные элементы декора и мебели.
Дизайн рабочего места в детской комнате
Рабочее место
Можно подчеркнуть его.
Или сделать максимально незаметным.
Дизайн детской комнаты для мальчиков
Детская комната мальчиков
Зоны отдыха и игровая зона.
Место работы за компьютертером.
Здесь Вы найдете общий обзор стилей
Используем два основных варианта оформления
Оформление интерьера в стиле неоклассика
Неоклассика
  1. Дорогая обстановка, изящный декор.
  2. Естественные природные оттенки.
  3. Симметрия, правильные пропорции.
  4. Использование природных мотивов.
Оформление интерьера в современном стиле
Современный стиль
  1. Простота форм. Минимум мебели.
  2. Организованное пространство.
  3. Функциональность.
  4. Натуральный ясный свет.
Действуют скидки
68.8 кв.м. - 3%, 72 кв.м. - 4%, 108 кв.м. - 5%, 144 кв.м. - 6%.
Предоставляя скидки мы не экономим на качестве!

Студия дизайна интерьеров «FLAT»

Студия дизайна интерьеров «FLAT» в Ростове-на-Дону занимается детальными проектами жилых помещений, комнат, домов, от создания визуализации до ремонта и результата под «ключ». Современный стиль диктует свои условия – в моде эргономичное, функциональное пространство с высоким уровнем комфорта и идентичности. Индивидуальные пожелания клиента в сочетании с выдержанным стилем. Наиболее популярный выбор:
  • Классицизм.
  • Модерн.
  • Барокко.
  • Эко стиль.
  • Ампир.
Прежде чем приступать к работе необходимо оценить пространство с точки зрения эргономичности, функциональности, понять как максимально эффективно использовать его. Смелые творческие идеи позволяют достичь желаемого результата! Важно понять, что для клиента ассоциируется с чувством комфорта и гармонии, видением прекрасного. Дизайнер помогает реализовать мечты клиентам наилучшим образом, предложив варианты оформления пространства.

Ремонт квартир, домов

Помимо дизайна интерьера мы выполняем все работы под ключ, включая ремонтно-отделочные работы и помощь в подборе материалов. Любые категории сложности, авторский надзор на всех этапах ремонта, консультации.

Сфера деятельности дизайнера

Основная задача – создать индивидуальную красоту выжав максимум функционала из рабочего пространства. При разработке дизайна интерьера специалист акцентирует внимание на:
  • Творческой стороне дела. Учитывая вкусы и пожелания заказчика предлагает модели удобной и привлекательной обстановки. Воплощается стиль, гармоника, ощущение внутреннего мира, образ жизни человека. Рождается неповторимая красота индивидуальности.
  • Технических вопросах. Они включают в себя планировку и перепланировку помещений, анализ архитектурных особенностей, разработку систем обогрева и электроснабжения, кондиционирования, учет требований пожарной безопасности и СНиПов.
  • Функциональности. Дизайн интерьера во многом отталкивается от назначения комнаты. Учитывается особенность психологических аспектов, цветового восприятия, уровня освещения. Все это позволяет обеспечить максимум удобства при надлежащей функциональности.
  • Финансовых вопросах. Важно правильно распределить бюджет, составить сметы, подобрать материалы, мебель, оборудование, оптимизировать расходы.
Самое важное для дизайнера – уметь воспринимать человека, понимать его желания, мировоззрение. Помочь профессионально воплотить в дизайне интерьера видения окружающего пространства, с полным соответствием понятию о комфорте. Сделать всё красиво и незабываемо.
Оформление комнат, выбор мебели.

Дизайн интерьера гостиной

Гостиная в дизайне интерьера представляет собой сердце всей композиции. Здесь можно использовать единый стиль, либо же объединить несколько направлений в эклектику. Важное значение имеют площадь рабочего пространства. Для небольших помещений, как правило делается упор на современное оформление, мебель в светлых тонах, глянцевые поверхности, минимум декора, зеркала, прозрачные шторы. Гостиная больших размеров отлично подойдет для реализации варианта модерн, классицизм, где можно подчеркнуть окна, пол, высокие потолки.

Оформление классикой.

Стены отлично будут смотреться при использовании обоев с растительным орнаментом, подойдет сочетание драпировки со штукатуркой, с деревянными вставками. По периметру комнаты стоит расставить в шахматном порядке бра и картины в массивных рамах с позолотой. Центральное место должен занимать диван и кресла, образуя собственную композицию.

Дизайн интерьера спальни.

Спальня во всем доме является особенным местом, поэтому она важная часть общей композиции. Именно здесь должны проявляться сокровенные чувства заказчика, создавая атмосферу комфорта, расслабления, максимально полно раскрывая выбранный образ. Вариантов отделки спальни множество. Кто-то любит современную простоту с минимум деталей, кто-то пышность или изящество классики с использованием роскошной обивки и тяжелыми шторами.

Выбор мебели

Выбор мебели очень многогранен, однако её исполнение необходимо подбирать соотносясь с требованиями оформления. Кроме того не стоит забывать главного предназначения – функциональности, особенно это касается мебельного гарнитура, который должен создавать ощущение комфорта, призывать отдохнуть гостей. Отлично смотрятся натуральные материалы, отсутствие острых углов подчеркнет лаконичность, асимметрия создаст черты индивидуальности, приглушенность цветовой отделки обеспечит умиротворение, а яркие светлые тона и тонкие воздушные линии расскажут об изысканности владельца.


Корпусная мебель расскажет о величие, о стремление вверх, вертикальная доминанта максимально выразит идею модерна, особенно в сочетании с причудливыми формами. Общее количество предметов обстановки варьируется в зависимости от выбранного проект-дизайна, от функционального предназначения конкретной комнаты, от общего объема пространства, которое должно оставаться свободным. Большое значение имеют драпировка, покрытие текстильными элементами.

Освещение в дизайне интерьеров.

В большинстве случаев освещение играет ключевую роль, поэтому ему уделяется особое внимание. Расположение осветительных приборов, материалы люстр, сила света – вот главный атрибуты воссоздания нужного образа. Внушительных размеров хрустальная люстра отлично впишется в классицизм и неоклассику, изящные, витиеватые элементы подчеркнут современность и минимализм. Часто используются дополнительные украшения, золотые напыления, витражные разноцветные стекла, торшеры, вензеля.


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